واتساب تضيف مكالمات الفيديو على سطح المكتب

جدة - نرمين السيد - وأضافت منصة التواصل الفورى واتساب مكالمات الصوت والفيديو إلى إصدارها لنسخة سطح المكتب، وفقا لما جاء فى "إنجادجيت".

ويتم توفير ذلك التحديث على نسخة سطح المكتب "من واتساب" على نظامى تشغيل ويندوز وماك.

يذكر أن واتساب أتاحت تلك الميزة منذ فترة على إصدار التطبيق على الهاتف الخاص بها خلال العام الماضى.

واختبرت واتساب تلك الميزة على نسخة سطح المكتب وتظهر أيقونة الدردشة الصوتية والمرئية على شاشة أكبر متى أرادوا التحدث إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

وفى الوقت الحالى، أعلنت "واتسآب" أنها لا توفر سوى المكالمات المشفرة من طرف إلى طرف، للتأكد من أنها ستعمل بشكل مثالى على سطح المكتب.