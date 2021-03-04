جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن"، الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يفتح الباب مجددًا أمام الإعلانات على فيس بوك من خلال الحملات السياسية والمعلنين على حد سواء.
وفى السياق ذاته، رفعت شركة جوجل Google عملاق محركات البحث حظرا مشابها على الإعلانات السياسية الأسبوع الماضى، وذلك بعد تصنيف الانتخابات الأمريكية كحدث حساس، لكنها رفعت الحظر فى ديسمبر الماضى، ثم أعادت الحظر مجددا فى 14 يناير بعد أعمال العنف فى مبنى الكابيتول.
كانت منصة "فيس بوك"، فرضت الحظر على عرض الإعلانات السياسية التى تروج للجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيس بوك تخطط لرفع الحظر عن الإعلانات السياسية فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.