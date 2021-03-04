فيس بوك تخطط لرفع الحظر عن الإعلانات السياسية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن"، الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يفتح الباب مجددًا أمام الإعلانات على فيس بوك من خلال الحملات السياسية والمعلنين على حد سواء.

وفى السياق ذاته، رفعت شركة جوجل Google عملاق محركات البحث حظرا مشابها على الإعلانات السياسية الأسبوع الماضى، وذلك بعد تصنيف الانتخابات الأمريكية كحدث حساس، لكنها رفعت الحظر فى ديسمبر الماضى، ثم أعادت الحظر مجددا فى 14 يناير بعد أعمال العنف فى مبنى الكابيتول.

كانت منصة "فيس بوك"، فرضت الحظر على عرض الإعلانات السياسية التى تروج للجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة.