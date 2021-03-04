وصفة البنجر تخلصك من الهالات السوداء

جدة - نرمين السيد - وتلعب الوصفات الطبيعية دورا مهما فى استعادة البشرة حيويتها خلال التقلبات الجوية التى تميز فصل الشتاء.

ومن بين تلك الوصفات "البنجر"، الذى يشكل عنصر رائع للبشرة فهو يعمل على ترطيبها وتقليل جفافها لاحتوائها على العديد من الخصائص المبيضة، لذا يتميز بقدرته على تبييض البشرة وتفتح لونها.

كما يلعب الاستخدام المتكرر لوصفة البنجر دورا مهما فى علاج التجاعيد واستعادة البشرة شبابها وحيويتها.

ولترطيب وتنعيم البشرة، نحتاج إلى ربع كوب من البنجر المبشور وكوب صغير من الزبادى، وخلطهم جيدا ثم فرد الخليط على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء.

وللتخلص من الهالات السوداء الناتجة عن عدم الحصول على قسط كافى من النوم أو المعاناة من الأرق والإجهاد والسهر، ولكن يساعد البنجر فى القضاء على الهالات وذلك من خلال خلط ربع كوب من عصير البنجر المسلوق مع ملعقة صغيرة من حليب بودرة والعسل، ويوضع بالخليط قطع على شكل نصف دائرة وتترك بالثلاجة لمدة 15 دقيقة وبعدها توضع على منطقة الهالات.