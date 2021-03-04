صور : سويلو .. أكبر ثانى ماسة فى العالم بدبى

جدة - نرمين السيد - وعرضت الماسة، ضمن معرض المجوهرات الدار الراقية فى دبى المستمر لـ 8 مارس الحالى، والذى عرض أكبر ثانى ماسة فى العالم، بسحرها الجذاب، وخصائصها النادرة، وحجمها اللافت.

تتميّز هذه الماسة من حيث التكوين، والشكل، واللون، وهى بحجم كرة مضرب ويبلغ وزنها 1785 قيراطاً، وتمّ اكتشاف هذه الماسة فى شهر أبريل من العام 2019، وقد اشترتها دار Louis Vuitton فى بداية العام 2020.

وبحسب قناة "العربية"، فإنه من الأحجار الكريمة اللافتة المعروضة أيضاً بهذه المناسبة، ماسة "سيتونيا" الذى يعنى الزهرة فى اللغة البوستوانيّة زهرة المونوجرام التى تشكّل شعاراً لدار Louis Vuitton، وتم استخراجها من أحد مناجم بوتسوانا، ويبلغ وزنها 549 قيراطاً، والماستان النادرتان معروضتان للبيع، ولكن لم يتمّ الكشف عن سعر كلٍ منهما.

يتضمّن هذا المعرض أيضاً مجموعة من المجوهرات الفاخرة، منها تصاميم من مجموعة Stellar Times المستوحاة من عالم استكشاف الفضاء والنجوم، وهى تتضمن عقود، قلادات، أقراط، أساور، وخواتم مرصّعة بالماس وبأحجار الأوبال الأسود، الياقوت، الزمرد، والزفير.

أما إشراقة الشمس فتجلّت فى Soleil bracelet الذى جاء مرصوفاً بأحجار الماس والزمرد، وقد تزيّن وسطه بحجر من الزمرد الأصفر يبلغ وزنه 13،53 قيراطاً تمّ استخراجه من أحد مناجم سريلانكا.

كما يوجد فى المعرض أيضاً العديد من التصاميم التى تعود لمجموعة Riders of the knights، التى تستلهم تصاميمها من بطلات العصور الوسطى لتعبّر عن الجرأة وقوة الشخصيّة.

هذا بالإضافة إلى مجموعة مجوهرات خاصة بالزفاف وخاتم LV Cut المميّز وتصاميم متنوّعة من الساعات النسائيّة والرجاليّة.