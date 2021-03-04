خالد الجندى: لا يوجد تفاضل كبير بين البشر

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى أن هناك تفاوت كبير ومتعدد بين البشر، على الرغم من أن المجتمع العربى القديم كان متقاربا ولم يكن هناك تفاوت إلا فى شئ واحد وهو القراءة والكتابة ولهذا حين نزل القرآن قيل "يا أهل الكتاب".





تابع الجندى فى برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كلمة "أهل الكتاب" تكريم وإثبات أهلية وهى استحقاق تحمل الشيء، موضحا أنه لا يوجد تفاضل كبير بين البشر، وأن أفضل وسائل التواصل مع البشر هو السؤال لأنه يقود إلى الاحترام مثل أنه قال إن "مصرى يعنى قبطى" ولاقى هجوما كبيرا على الرغم من أنه لو سئل فى ذلك لأجاب من الكتاب والسنة.

أضاف أن كل الأديان بينهم مشترك وجميع البشر من أب واحد، وأن القرآن الكريم جمع الكون كله فى بوتقة التوحيد بذكاء غير عادى، مشيرا إلى أن القرآن يحرص على بيان المشترك فى العديد من الآيات.

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