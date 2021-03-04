دراسة: الدخل المرتفع يمنح صاحبه شعورا بالفخر والقلق معا

جدة - نرمين السيد - يميل الأشخاص ذوو الدخل المرتفع إلى الشعور بالفخر والثقة وأقل خوفًا من الأشخاص ذوى الدخل المنخفض، ولكن ليس بالضرورة أكثر تعاطفًا أو حبًا، وفقًا لبحث نشرته جمعية علم النفس الأمريكية فى عدد مارس من مجلة "Emotion" النفسية.





وكشف الباحثون، فى دراسة أجريت لتحليل البيانات المستخلصة من 162 دولة، دليلاً ثابتًا على أن الدخل المرتفع يمكن أن يعطى مؤشرا عما إذا كان أصحابه يشعرون بمزيد من مشاعر احترام الذات الإيجابية، بما فى ذلك: الثقة، الفخر، والتصميم.

فى المقابل، كان للدخل المنخفض تأثير معاكس، حيث يشعر أصحابه بمشاعر سلبية تجاه الذات: مثل الحزن، والخوف، والعار، وفقا للنتائج المتوصل إليها.

وقال الباحث الرئيسى فى الدراسة إيدى إم دبليو تونج أستاذ علم النفس فى جامعة سنغافورة الوطنية، إن النتائج كانت متشابهة فى كل من البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان النامية، وإنه لا ينبغى التقليل من تأثير الدخل على رفاهيتنا العاطفية، موضحا أن امتلاك المزيد من المال يمكن أن يمنح الثقة بالنفس والتصميم، فى مقابل الكسب المنخفض المرتبط بالكآبة والقلق.

وأضاف تونج: "إن امتلاك المزيد من المال لا يجعل المرء بالضرورة أكثر تعاطفًا وامتنانًا، بل قد لا تساهم الثروة الأكبر فى بناء مجتمع أكثر رعاية وتسامحًا".