 واتسآب تدعم المكالمات الصوتية عبر تطبيقها الخاص بالحاسبات الشخصية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "واتسآب" WhatsApp اﻷمريكية، عملاق منصات الدردشة عبر اﻷجهزة المحمولة، دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر تطبيقها المخصص ﻷجهزة الحاسبات الشخصية المكتبية وحاسبات "ماك".





تأتى الخطوة بهدف توفير إجراء المكالمات المشفرة من طرف ﻵخر لمستخدمى منصة "واتسآب" على كل من أجهزة الحاسبات المكتبية واﻷجهزة المحمولة.

وعلى الرغم من أن فكرة المكالمات الصوتية والمرئية ليست جديدة على "واتسآب"، حيث أن تطبيقات المنصة الخاصة باﻷجهزة المحمولة المعتمدة على نظامى تشغيل "أندرويد" و"آى أوه إس" تقدم تلك الميزة بالفعل، بدأت "واتسآب" إطلاق ميزة إجراء المكالمات من نسخة المنصة الخاصة بأجهزة الحاسبات المكتبية لمجموعة صغيرة من المستخدمين بنهاية العام الماضى.

وكما هو الحال مع ميزة مكالمات الفيديو الحالية، تعد الميزة الجديدة الخاصة بنسخة المنصة لموجهة ﻷجهزة الحاسبات المكتبية بتوفير ذات إجراء التشفير من طرف ﻵخر، اﻷمر الذى يعنى أنه لن تستطيع "واتسآب" أو شركة "فيسبوك" المالكة لها باﻹنصات إلى المكالمات التي ستجرى عبر المنصة.



ورغم ذلك، فإن تطبيق المنصة الخاص باﻷجهزة المكتبية سيفتقر إلى ميزة المكالمات الجماعية، وسيقتصر في البداية على دعم المكالمات الفردية من طرف ﻵخر، غير أن "واتسآب" وعدت بتوسيع ذلك، ليشمل دعم المكالمات الجماعية، دون أن تحدد موعدا لذلك.