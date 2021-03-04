تساوى الليل والنهار فى الإمارات 14 مارس

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك إنه خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجارى سيتساوى طول فترتى الليل والنهار فى الإمارات مع اقتراب موعد الاعتدال الشمسى الربيعى والذى سيحل فلكيا 20 مارس الساعة 13:40 بتوقيت الإمارات.





ونقلت وكالة الأنباء الإمارات "وام" عن الجروان قوله " بعد تساوى الليل والنهار مع الاعتدال الشمسى الربيعى يبدأ طول النهار بالزيادة بمعدل 10 دقائق أسبوعياً خلال النصف الأول من فصل الربيع ويتساوى طول فترة الليل والنهار فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية خلال الأيام التى تسبق الاعتدال الشمسى الربيعى، والذى يكون خلال يومى 20 و21 مارس الجارى، أو فى الفترة التى تلى الاعتدال الخريفى الذى يكون خلال يومى 22 و23 سبتمبر من كل عام".

وأوضح الجروان أن موعد تساوى الليل والنهار فى الجزيرة العربية يكون من 14 حتى 16 مارس خلال فصل الربيع، وخلال الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر خلال فصل الخريف أما فى دول البحر المتوسط وأوروبا فيحدث تساوى الليل والنهار فى الفترة من 16 حتى 18 مارس خلال فصل الربيع، والفترة من 25 حتى 27 سبتمبر خلال الخريف.