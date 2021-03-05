روسيا تحضر لبعثة جديدة إلى كوكب الزهرة عام 2029

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت روسيا اليوم، قال المدير العلمى لمعهد الدراسات الفضائية الروسى لدى أكاديمية العلوم الروسية الأكاديمى، ليف زيلينى، إن مؤسسة "روس كوسموس" بدأت تعقد اتفاقيات لتصميم المحطة مع مرافق تصميم وإنتاج مختصة.

وأوضح قائلا إن "عملية مناقشة المشروع التصميمى قد انتهت وقد اتخذنا قرارا مبدئيا بشأن البرنامج الروسى القومى لدراسة كوكب الزهرة".

وحسب الأكاديمى فإن مرحلة أولى لبرنامج دراسة كوكب الزهرة تقضى بإرسال محطة "فينيرا – دى" الأوتوماتيكية إلى الزهرة بحلول عام 2029.

وتولت شركة "لافوتشكين" الفضائية الروسية للأجهزة الفضائية تصنيع المحطة، حيث تم توقيع اتفاقية التصميم والتصنيع معها لتطرح الشركة مشروع المحطة الأوتوماتيكية بعد عامين.

يذكر أن الاتحاد السوفيتى كان أول بلد أرسل فى ستينيات القرن الماضى مسبارا إلى كوكب الزهرة، ثم تبعها مل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان.