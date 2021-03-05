«أبل» تتيح نقل مكتبات الصور الرقمية من آى كلاويد  لمنصة صور جوجل 

جدة - نرمين السيد - أضافت شركة "أبل" Apple اﻷمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، ميزة جديدة تسمح بنقل الصور الرقمية والفيديوهات وألبومات الصور من منصة التخزين السحابية "مكتبة صور آى كلاويد" iCloud Photo Library، إلى منصة "صور جوجل" Google Photos.





ووفقا لموقع "ماك رومرز" التقنى، فإن الشركة قدمت شرحا ﻵلية عمل الميزة الجديدة وطريقة اﻻستفادة منها، حيث يتعين على المستخدم الدخول على موقع privacy.apple.com ، ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة وتفعيل خيار "نقل نسخة من بياناتك"، وأشارت إلى أن النقل سيحدث فى غضون 3 أيام إلى أسبوع.

وأوضحت الشركة إلى أن ألبومات الصور المشتركة واﻷلبومات الذكية ومحتوى تدفق الصور والصور المباشرة "ﻻيف" باﻹضافة إلى ملفات بيانات الصور وكذلك الوسائط غير المخزنة على منصة "مكتبة صور آى كلاويد" لن تكون قابلة للنقل إلى المكان الجديد.

ولفتت الشركة إلى أن الميزة الجديدة لن تزيل أى شيئ من منصة "مكتبة صور آى كلاويد" لكنها ستقوم ببساطة بعمل نسخة منها إلى المكان الجديد.

وتتوفر الميزة الجديدة حاليا للمستخدمين فى كل من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبى وأيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة اﻷمريكية.