ووفقا لموقع "ماك رومرز" التقنى، فإن الشركة قدمت شرحا ﻵلية عمل الميزة الجديدة وطريقة اﻻستفادة منها، حيث يتعين على المستخدم الدخول على موقع privacy.apple.com ، ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة وتفعيل خيار "نقل نسخة من بياناتك"، وأشارت إلى أن النقل سيحدث فى غضون 3 أيام إلى أسبوع.
وأوضحت الشركة إلى أن ألبومات الصور المشتركة واﻷلبومات الذكية ومحتوى تدفق الصور والصور المباشرة "ﻻيف" باﻹضافة إلى ملفات بيانات الصور وكذلك الوسائط غير المخزنة على منصة "مكتبة صور آى كلاويد" لن تكون قابلة للنقل إلى المكان الجديد.
ولفتت الشركة إلى أن الميزة الجديدة لن تزيل أى شيئ من منصة "مكتبة صور آى كلاويد" لكنها ستقوم ببساطة بعمل نسخة منها إلى المكان الجديد.
وتتوفر الميزة الجديدة حاليا للمستخدمين فى كل من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبى وأيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة اﻷمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أبل» تتيح نقل مكتبات الصور الرقمية من آى كلاويد لمنصة صور جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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