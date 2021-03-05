40 % ارتفاعا فى التوحد بين الأطفال الأمريكيين ذوى الأصول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات أن نسبة الأطفال السود الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فى النمو ارتفعت إلى 3.2٪ فى عام 2019 من 2.2٪ قبل ست سنوات خلال نفس الفترة، وارتفع معدل انتشار الاضطراب لدى الأطفال ذوى الأصول الإسبانية إلى 2.1٪ من 1.5٪.

وقال الباحثون إن هذه الزيادات ترجع، على الأرجح - جزئيًا على الأقل - إلى تحسين الوصول إلى خدمات التشخيص والعلاج للاضطراب، الذى يؤثر على التواصل والسلوك، لدى هؤلاء السكان.

وقال الدكتور " كيفين لو"، الأستاذ فى جامعة "واشنطن" إن هذا الاتجاه المتزايد من دراستنا يمكن تفسيره من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للتشخيص المبكر، وهو الخبر السار، أو من خلال التفاوتات الجينية، وهى الأخبار السيئة".

وأضاف: "تدعو هذه النتائج إلى فهم أفضل للعوامل المرتبطة بالتباينات العرقية/ الإثنية فى تشخيص التوحد".

هذا، ويُشخص واحد من كل 54 طفلًا فى الولايات المتحدة باضطراب طيف التوحد ، والذى يمكن أن يسبب صعوبة فى التواصل والتفاعلات الاجتماعية، والسلوكيات المتكررة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فى هذه الدراسة، حلل كيفين لو وزملاؤه بيانات مسح وطنى لما يقرب من 55 ألف طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا فى الولايات المتحدة، تم تشخيص حوالى 2.5٪ منهم بالتوحد.. وكان 78 % من الأطفال الذين تم تشخيصهم بالاضطراب من الذكور، على الرغم من ارتفاع انتشار اضطراب طيف التوحد بين الأطفال السود واللاتينيين بين عامى 2014 و 2019 ، إلا أنه ظل مستقرًا، عند حوالى 2.5٪، لدى الأطفال البيض، وفقًا للباحثين.

وقال "لو": "يجب على صانعى السياسات الاستمرار فى التركيز على ضمان المساواة فى الحصول على الرعاية الصحية من أجل تحقيق المساواة الصحية لدى الأطفال "المصابين" باضطراب طيف التوحد"، بالإضافة إلى ذلك "يجب على الآباء أن يدركوا أن خلفية الأقليات ، والوضع الاجتماعى والاقتصادى المنخفض والخبرة الاجتماعية المحرومة قد تساهم فى خطر التشخيص اللاحق للتوحد".