صور- إيلي إيفانز.. جميلة لوس أنجلوس

جدة - نرمين السيد - ولدت فى 9 ديسمبر 1989، وتقيم فى لوس أنجلوس كاليفورنيا. تعد إيلى إيفانز واحدة من أشهر وجوه شركة المستحضرات التجميلية NYX، وكان أبرز ظهور لها كان مع روبن ثيكى وفاريل ويليامز فى الفيديو الموسيقى "Blurred Lines". حملت إيفانز لقب ملكة جمال مُراهقات ولاية لويزيانا لعام 2008.

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