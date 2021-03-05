سامسونج تتبرع بمليون دولار لدعم ولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "سامسونج للإلكترونيات" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، أنها تبرعت بمبلغ مليون دوﻻر أمريكى لعدد من الشركاء من المجتمع المحلى فى وﻻية تكساس اﻷمريكية من أجل دعم جهود الإغاثة والتعافى من آثار عاصفة فصل الشتاء.





وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الجمعة - أن تبرعها سوف يساعد فى توفير الغذاء والمياه والخدمات الصحية، وإصلاح المنازل وتوفير الاحتياجات الأساسية والملاجئ. ونقل البيان عن "كيه إس تشوى"، الرئيس التنفيذى لشركة "سامسونج للإلكترونيات -أمريكا الشمالية"، قوله "إن الناس محتاجون، وتريد سامسونج أن تساعدهم، نحن لا نزال ملتزمين بالمجتمعات التى نعيش فيها ونعمل ونقدم الدعم لزبائننا". وأضاف "نعمل معا بالتعاون مع شركائنا، وسندعم تلك المجتمعات بأسرع ما يمكن". وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد تبرعت العام الماضى، بأكثر من 4 ملايين دولار لمنظمات غير ربحية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة من فيروس "كوفيد-19".

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