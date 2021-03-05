Galaxy Xcover 5.. سامسونج تطرح جهاز المهام الشاقة

جدة - نرمين السيد - ويلقب الهاتف الجديد بـ "جهاز المهام الشاقة"، حيث صمم خصيصا للعاملين فى بيئات العمل الصعبة، ويمكنه امتصاص الصدمات عند السقوط من ارتفاع 1.5 متر، ويقاوم الماء والغبار بمعيار IP68، مما يمكنه من قضاء أكثر من 30 دقيقة تحت الماء حتى عمق 1 متر من المياه.
وجاء هاتف سامسونج Galaxy Xcover 5، بقياس 5.3 بوصة، من نوع LCD، وبدقة 720 بيكسل بلس، ويبلغ حجم الهاتف 147.1 × 71.6 × 9.2 مللميتر.
ويضم هاتف Galaxy Xcover 5، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مدمجة فى الإطار العلوى من الشاشة، تعمل كقفل حماية بيومترى من خلال ميزة معرف الوجه Face Lock.
يمتاز هاتف Galaxy Xcover 5، بميزة Knox Capture التى تعمل على تحويل الكاميرا الخلفية للجهاز، التى تأتى بدقة 16 ميجابيكسل، إلى ماسح ضوئى لرموز الباركود على مستوى المؤسسات.
يعمل الهاتف الجديد لـ سامسونج بنظام تشغيل أندرويد 11، وهو مزود أيضا بتقنية Knox التى تعمل على حماية معلوماتك الحساسة من الهجمات الأمنية الضارة.
ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Xcover 5، بمعالج من نوع Exynos 850، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.
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