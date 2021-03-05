تسريبات جديدة عن هواتف Xiaomi المنتظرة

جدة - نرمين السيد - وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة ستطرح فى 2021 هاتفين جديدين لعشاق الألعاب الإلكترونية هما Blаck Shаrk 4 وBlack Shark 4 Pro. ومن المفترض أن يزوّد الهاتفين بمعالجات Snаpdragon 888 الحديثة وأجهزة موديم خاصة لتامين تبادل البيانات العالية السرعة مع شبكات الجيل الخامس الخلوية. وحسب روسيا اليوم، سيتم تزويدهما بمنظومات تبريد خاصة تمنع ارتفاع درجات حرارة المعالج أثناء الاستخدام المطول. وكشفت تسريبات سابقة أن أجهزة Black Shark المنتظرة ستحصل على شاشات عالية الدقة بتردد يصل إلى 144 هيرتزا، مقاسها 6.67 بوصة، وعلى بطاريات بسعة 4.500 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وستعمل هذه الهواتف بأنظمة Andrоid 11 قابلة للتحديث.

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