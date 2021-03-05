مواطن روسى يعيش برصاصة فى عينه لمدة 17 عاما

جدة - نرمين السيد - وبدأت القصة عندما كان ألكسى ألفيورف من العاصمة موسكو، مع صاحبه، الذى كان يفكك مسدسًا يعمل بالهواء المضغوط، فى هذه اللحظة، سحب الشاب الزناد عن طريق الخطأ وأصابت الرصاصة ألفيوروف فى تجويف العين.
فيما لم يبلغ ألفيوروف أحداً عن هذه القضية، لأنه كان يخشى التحقيقات.
زبسبب حاجة الشاب البالغ من العمر حاليا 35 عامًا لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسى، ظهرت القضية من جديد إلى العلن، حيث إن الطبيب لم يستطع إجراء الفحص بسبب وجود الرصاصة، وهو ما استوجب عملية جراحية.
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