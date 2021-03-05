بكاميرا خيالية.. مواصفات Redmi Note 10 Pro

جدة - نرمين السيد - وجاء هاتف Redmi Note 10 Pro فى مقدمة تلك الهواتف الجديدة، حيث حصل على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Snapdragon 732G، وذواكر تخزين داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وذواكر وصول عشوائى 6 أو 8 جيجابايت، حسب "روسيا اليوم".

وجهزت الشركة الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5020 ميلى أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وجاءت كاميرا الهاتف رباعيىة العدسة بدقة (108+8+5+2) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.