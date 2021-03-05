ولفيرين.. مزايا سماعات جوجل الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتمتلك شركة "جوجل" حاليا جهازى سماعات هما Pixel Buds وGlass Enterprise Edition.

وحسب سبوتنيك، كشفت تسريبات جديد عن خاصية السماعات الجديدة، حيث تعمل شركة Alphabet's X Moonshot Factory التابعة لشركة Google، على تطويرها، ومن شأنها أن تعزز من القدرة السمعية للمستخدمين.

وتتيح السماعات الجديدة التركيز على متحدث واحد معين فى حال وجود أكثر من شخص، ويتم ذلك من خلال جهاز ملىء بأجهزة الاستشعار والميكروفونات.

وتهدف "جوجل" تحويل المشروع الذى تعمل عليه من 2018 إلى نموذج لأعمالها القادمة.