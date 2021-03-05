جامعة بنها تفوز بتمويل 22 مشروع تخرج ممولة من أكاديمية البحث العلمى



جدة - نرمين السيد - وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور ناصر الجيزاوي، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، حرص الجامعة على تحفيز الطلاب للإرتقاء بمستوى مشروعاتهم والوصول بها إلى مستويات الإبتكار وتطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، ونشر أفكار المشروعات المتميزة بين المجتمع الأكاديمى فى الجامعة ورجال الصناعة والأعمال.

وأوضح أن المشروعات الفائزة تضم مشروع تحسين التصميم وتحليل وتصنيع نظام الهيكل والقدرة الكهربية للقمر الصناعي فئة البيكو لجامعة بنها وروبوت طائر متعدد الوظائف وتعظيم الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا الشمسية ثنائية الوجه ونظام ملاحة داخلية ونظام ركن السيارات الذكى في الجامعات وتصميم روبوت التواجد عن بُعد الذكية للرعاية الصحية والتحكم فى تفشى فيروس كورونا.

من جانبه، أكد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا دكتور محمود صقر، موافقة اللجان الفنية بالأكاديمية على دعم 336 مشروعًا لهذا العام من إجمالى 850 مشروعًا مطابقة للشروط تقدم أصحابها للحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 42 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة منها 23 جامعة حكومية و18 جامعة خاصة ومعهد عال ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3 آلاف طالب.

وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار، قد أعلن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتى" للعام المالى 2020/2021، والبالغ عددها 506 مشاريع بتمويل حوالى 25 مليون جنيه.