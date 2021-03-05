لص تائب يعيد تمثالا لا يقدر بثمن سرقه من كنيسة بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وقال القس لودجر أيلبريخت من إيبارشية راعى الخير فى مونيزى، الجمعة: "جاء اللص إلى ودق الباب وهو يحمل التمثال تحت سترته"، وكانت عدة وسائل إعلام قد ذكرت ذلك من قبل.

وحسبما أفادت العين الإماراتية، ذكر أيلبريخت أنه أجرى محادثة طويلة مع الرجل، الذى وصف أحواله "بالاحتياج والمخاوف والقلق".

وأشار إلى أن الرجل قال له، إن أشخاصاً أقنعوه بسرقة التمثال، ثم إنه أراد أن يعرب بنفسه عن حزنه على ما فعل فى تمثال يسوع.

وقال القس: "أشكر الرب أن التمثال سليم وغير تالف، كل المصلين سعداء بعودته، وقد تم وضعه ثانية فى مكانه السابق".

ولم يستطع القس أن يعطى معلومات حول قيمة التمثال، إلا أنه قال ردا على ذلك: "لكن القيمة المعنوية له لا تقدر بثمن بالنسبة لنا".

واختفى تمثال يسوع يوم السبت الماضى من كنيسة بانكراتيوس التى يبلغ عمرها 300 عام.

ولا يتوقع إصدار أى عقوبة على الجانى التائب، حيث كان القس قد وعد بذلك إن أعاد اللص التمثال إلى الكنيسة.