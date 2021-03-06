صور: كيلى هازل.. أجمل عارضات بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ولدت هازل فى يوم 18 سبتمبر 1986 فى لندن بإنجلترا. وتعتبر هازل من أفضل العارضات فى بريطانيا التى عملت مع إف إتش إم، وأشهر الأفلام التى مثلت فيها، فيلم Horrible Bosses 2.

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