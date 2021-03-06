فيديو.. مواصفات حواسب Chromebook

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، تتميز حواسب Galaxy Chromebook 2 الجديدة بهياكل أنيقة مصنوعة من المعدن والبلاستيك سماكتها 13.9 ملم، ووزنها 1.23 كلج فقط.

ومن المقرر أن يتم طرح الحواسب، بلونين هما الفضى والأحمر.

وحصلت هذه الأجهزة على شاشات بمقاس 13.3 بوصة دقة عرضها تعادل (1920/1080) بيكسل، يمكن ثنيها بزاوية 360 درجة، كما يمكن الرسم والكتابة على تلك الشاشات بواسطة أقلام ذكية.

وتعمل الخيارات الأساسية من Chromebook 2 بمعالجات Intel Core i3-10110U يصل ترددها إلى 4 جيجاهيرتز، ومعالجات Intel Celeron 5205U بتردد يصل إلى 1.9 جيجاهيرتز، وذواكر وصول عشوائى 4 جيجابايت قابلة للتوسيع، وذواكر تخزين داخلية 128 جيجابايت، ومعالجات رسوميات Intel UHD Graphics.