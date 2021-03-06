يوتيوب يؤكد استمراره فى تعليق قناة دونالد ترامب

جدة - نرمين السيد - أكد موقع "يوتيوب" أنه سيبقى على قراره بتعليق قناة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، بالنظر إلى تهديدات محتملة بالعنف تستهدف مبنى الكونجرس الأمريكى، على غرار الأحداث التى شهدتها العاصمة الأمريكية، واشنطن، فى السادس من يناير الماضى.





وقالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، سوزان وجسكى، "إن موقع الفيديو الشهير سينهى تعليق قناة ترامب عندما يتم التأكد من أن خطر العنف قد انخفض فعلا". وأضافت أن التحذيرات الأخيرة التى أطلقتها شرطة الكابيتول بشأن هجوم جديد محتمل بينت أن خطر العنف المتصاعد لا يزال قائما.

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