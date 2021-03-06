لو بتسافر بعربيتك.. نصائح لرحلة آمنة وممتعة

جدة - نرمين السيد - وينصح الخبراء، بالحرص على الراحة والنوم لمدة كافية قبل كل رحلة طويلة، وخصوصا للسائقين من فئة الأعمار الكبيرة، حسب روسيا اليوم.

وحذر الخبراء من مشاهدة التلفاز ليلة السفر، أو السهر لوقت متأخر، حتى لا يتعرض السائق للأرق خلال الرحلة.

ونبه خبراء الصحة، على ضرورة عدم تعاطى العقاقير الطبية التى قد تتسبب بالنعاس أثناء القيادة مثل مضادات الحساسية على سبيل المثال.

كما أن سماع الموسيقى الهادئة جدًا، من الأمور غير الصحيحة، التى يتبعها بعض السائقين، حيث نصح الخبراء بسماع موسيقى مناسبة، حتى لا يتعرض الشخص للنوم المفاجئ، أو يتشتت انتباهه.

وينصح الخبراء بأخذ استراحات قصيرة كل مدة والخروج من السيارة لاستنشاق الهواء ومنح العينين فرصة للراحة، مع تناول بعض الأطعمة الخفيفة والسوائل التى تمنح الجسم الطاقة اللازمة.