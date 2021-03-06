الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر ميدالية رياضية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد موقع سكاى نيوز عربية، بلغ وزن الميدالية 68.5 كيلوجرام، على مساحة 2.56 متر مربع، فيما يصل طولها إلى 160 سم، وعرضها 160 سم، وبعمق 7.4 سم.

وجاء الإنجاز من خلال مبادرة شخصية للمواطنة الإيجابية من الدكتور عبيد الكتبى صاحب المبادرة، الذى استخدم فى صناعتها مواد متنوعة حسب قوانين ومتطلبات مجموعة جينيس، منها معدن" الستانلس ستيل" المطلى بالذهب النقى، وزينت بنقش شعار الفرسان، مع شريط خارجى بطول 4 أمتار.

وأوضح الكتبى أنه أسس فريق الفرسان منذ عام 2008، والذى ضم فى البداية 13 فردا، وظل يتطور حتى وصل عدده إلى 48 رياضيا، يشاركون فى مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والدولية، لإبراز جهود المواطنة الإيجابية ومساهمتها فى تعزيز القيم المشتركة بين الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

وعن مبررات المبادرة بيّن الكتبى: "يعزز هذا الإنجاز ثقافة المبادرات وفق المعايير الفنية والأسس، التى تعتمد فى تقييم أية إنجاز وعمل من أجل الدخول فى جينيس على نحو يعكس الوجه الحضارى لدولة الإمارات، وحجم الفرص المتاحة لأبناء الوطن فى الإبداع والابتكار".