موتورولا تعلن مواصفات أحدث إصداراتها ضمن سلسلة Moto

جدة - نرمين السيد - وجاء إصدار Moto G10 وMoto G30، بشاشات بقياس أكبر، مع بطاريات كبيرة بالإضافة إلى إعدادات كاميرا خلفية رباعية.

وكشفت الشركة عن خطتها لإطلاق أجدد إصدارتها Moto G30، فى الهند يوم 9 مارس الجارى، وذلك إلى جانب هاتف ذكى جديد، ستقدمه تحت اسم Moto G10 Power.

وسوف تقيم "موتورولا"، حدثا لإطلاق Moto G10 Power و Moto G30، فى الهند فى الساعة 12 مساءً بالتوقيت المحلى، وسيتوفر الهاتفان للبيع من خلال متجر Flipkart.

ويأتي هاتف Moto G30، مع شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، بمعدل تحديث عال قدره 90 هرتزا فى الثانية، تحتوى على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف Moto G30، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والذى سيأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى بسعة 4 + 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويضم الهاتف قارئ بصمات الأصابع على ظهره للمصادقة البيومترية.

ويحتوى هاتف Moto G30، على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات.

وسيضم الهاتف الذكى كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رباعية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ووحدتين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.

ويحتوى هاتف Moto G10، على معالج من نوع Snapdragon 460، وقد تم تصميمه بشاشة من نوع LCD، عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة، وهو مزود ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويقدم ما مجموعة 4 كاميرات، كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مرتبطة بمستشعر فائق الدقة بدقة 8 ميجابكسل، و2 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.