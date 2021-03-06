علماء ألمان يبتكرون طريقة لتحديد العمر البيولوجى

جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة Aging Cell، إلى أن الشيخوخة البيولوجية، هى العامل الرئيسى لمعظم الأمراض، وانخفاض وظائف أعضاء الجسم، وفقدان تدريجى لفسيولوجية أنظمة الجسم.

وبالطبع، جميع البشر يتقدمون بالعمر بطرق مختلفة، ولكن العمر البيولوجى يمكن أن يختلف أحيانا وبشكل كبير عن العمر الزمنى، لذلك يبحث العلماء دائما عن المؤشرات البيولوجية للشيخوخة، التى يمكن بمساعدتها تقدير العمر البيولوجى للجسم، لأن هذا مهم لتحديد العوامل الجينية والخارجية المؤثرة فى عملية الشيخوخة، وعلى أساسها ابتكار طرق للتجديد وعلاج أمراض الشيخوخة.



يذكر أن الطرق الحالية لتحديد العمر البيولوجى تعتمد بصورة أساسية على تحليل الحمض النووى، حيث مع التقدم بالعمر تتغير درجة المثيلة ارتباط مجموعة الميثيل بجينات معينة.

كما يتتبع العلماء ما يسمى بالتغيرات اللاجينية فى الجينوم، أو مؤشرات الحمض النووى اللاجينى، وعلى ضوء النتائج يقدرون مستوى شيخوخة الجسم.

وقد استخدم الباحث فى المعلومات الحيوية ديفيد ماير وعالم الوراثة بيورن شوماخر، من جامعة كولونيا، مجموعة الجينات التى تقرأ من الحمض النووى لصنع البروتينات. قبل هذا، لم يتمكن العلماء من ابتكار ساعة شيخوخة دقيقة على أساس النشاط الجيني، بسبب صعوبة الطريقة وغموض النتائج.

والآن استخدم الباحثان فى تجاربهم ديدان Caenorhabditis elegans وهى نوع من الديدان الأسطوانية معروف عمر جيناتها بدقة. ومن خلال التلاعب بالعوامل الخارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية، أو التغذية، راقب الباحثان كيفية تغير تعبير حوالى 1000 جين وإجمالى طول عمر الجسم.

ويقول الباحث شوماخر لقد سمحت هذه العملية البسيطة، بتقدير العمر البيولوجى بدقة عالية قريبة من حدوده النظرية، ومن المهم جدا، أن ساعة الشيخوخة هذه تعمل حتى فى فترة الشيخوخة، فى حين كان من الصعب قياسها فى السابق، بسبب زيادة تقلبات نشاط الجينات خاصة فى الشيخوخة".

وأضاف : بما أن طريقة BiT، تعتمد فقط على النشاط الجينى، لذلك يمكن استخدامها لتحديد العمر البيولوجى لأى جسم حى، لأن تحديد العمر البيولوجى مهم جدا لمعرفة تأثير البيئة والنظام الغذائى وعلاج الأمراض خلال مرحلة الشيخوخة، أى يمكن استخدام هذه الطريقة على نطاق واسع فى دراسات علم الشيخوخة.