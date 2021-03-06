مقابل الطلاق .. مليونير بريطانى يدفع ثمنا لزوجته

جدة - نرمين السيد - يرجع تاريخ صنعها لأكثر من ثمانين عاما، بالإضافة إلى مجموعة سيارات نادرة يرجع تاريخ تصنيعها إلى العام 1959، وذلك فى مزاد علنى.

ومن المتوقع أن يرفع المزاد على هذه المجموعة على مبلغ 2 مليون دولار، بحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية، والطريف فى الأمر أن ما دفع المليونير البريطانى إلى بيع هذه المجموعة النادرة من السيارات، وجمع أكبر قدر ممكن من المال لدفعه مقابل انفصاله عن زوجته كجزء من مستحقاتها وكان كانون قد انفصل عن زوجته فى سبتمبر من العام 2019.