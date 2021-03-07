يسرق البيانات والصور.. مجلة فوربس تحذر من تطبيق خطير

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أن التطبيقات لها القدرة على اختراق بيانات الهاتف وسرقة البيانات والصور، وفق سكاي نيوز عربية.

والجمعة، حذر فريق موقع "سايبر نيوز" من أن "مستخدما فى منتدى قراصنة شهير، يبيع 3 قواعد بيانات يُزعم أنها تحتوى على بيانات اعتماد المستخدم وبيانات أجهزتهم، من ثلاث خدمات VPN مختلفة.

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