صور .. طريقة ارتداء القميص الأبيض للمحجبات

جدة - نرمين السيد - وبسبب أن اللون الأبيض يعد لونا شفافا يظهر ما أسفله من ملابس لذا يجب اختيار القميص الأبيض ذات الخامة السميكة حتى لا تلجأ الفتيات وخصوصا المحجبات إلى ارتداء أى قطعة ملابس إضافية مع إمكانية الاستعانة بحزام خصر من الجلد.

وللمحجبات يفضل ارتداء القميص الأبيض أسفل الفساتين باختلاف شكله وتصميمه، لأنه يساعد على ارتداء جميع الفساتين دون خجل.

وهناك من يبحثن عن الإطلالات الغير تقليدية لذلك يمكن تنسيق القميص الأبيض مع توب قصير، كما ينصح بتجنب الألوان المحايدة أو الترابية للحصول على إطلالة مليئة بالحيوية.

ومن الممكن ارتداء القميص الأبيض أسفل الفيست الصوف الفضفاض، فهذه الإطلالة تمنحك أكثر من شىء فى الوقت ذاته، فبخلاف كونها أنيقة للغاية، فهى أيضا تمنحك الدفء المرغوب وكذلك إطلالة محتشمة.

وتستعين الفتيات إلى القميص الأبيض اللون كـ كارديجان لذلك يمكن ارتدائه وتركه مفتوح وتنسيقه توب أنيق أسفله.