هاشتاج #أتوبيس_السعادة_الليلة_dmc يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.