سماعة جديدة تفصل الأصوات للسماع الجيد وسط التجمعات

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك الجهاز وهو مزود بأجهزة استشعار يسمح للمستخدمين بالتركيز على متحدث واحد فى وسط أعداد جماعية مع تداخل المحادثات وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

ويطلق على ذلك الجهاز اسم "Wolverine" وهو مزود بتصميمات حساسة تعمل على خوارزميات قوية يمكنها تحديد من يتحدث من أجل منع الضوضاء الإضافية.

كما أن هدف الشركة هو تحسين "الحضور الصوتى"، حيث لا يمكن تمييز الأصوات الصادرة من مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو الأجهزة الأخرى عن مصدر فى العالم الحقيقى.