أجمل صور لعارضة الأزياء إيزابيل كورنيش

جدة - نرمين السيد - وتحرص إيزابيل على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" أبرز وأجدد إطلالاتها التى تنال إعجابهم.

ومن صورها عبر "إنستجرام"، أظهرت أنها عاشقة للطبيعة، كما تسعى للحفاظ على رشاقتها من خلال ممارستها للتمارين الرياضية المختلفة.

وشاركت فى مجال التمثيل بجانب عملها كعارضة أزياء، واشتهرت بأدوارها المختلفة التى منها "ذهابا وإيابا ، و Crystal".

ونالت شهر واسعة فى مجال الأزياء والموضة لما تتمتع به من إطلالات أنيقة وقوام رشيق وملامح جميلة تتلفت حولها الأنظار.