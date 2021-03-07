شاومى تستعد لطرح هاتف بشاشة غريبة على ظهره

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بشاشة غريبة على ظهره بحيث يمكن للمستخدم استخدام الكاميرا الخلفية ككاميرا للتصوير السيلفى، وفقا لموقع "gsmarena".
ويتمتع الهاتف بشاشة من نوع AMOLED والتى يبلغ قياسها 6.81 بوصة، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى رام كبيرة بسعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.
ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، بالإضافة إلى الإعدادات القوية للكاميرا حيث يأتى بعدسة بعدسة رئيسية تصل دقتها إلى 50 ميجابيكسل، مقترنة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة زوم بدقة 48 ميجابكسل أيضا، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.
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