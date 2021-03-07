فى ولاية فلوريدا .. ظهور سمك متوحش يزن مئات الكيلو جرامات

جدة - نرمين السيد - وأوضح جوش كونستانتين، صياد سمك، أن ذلك النوع من الأسماك يعد حيوانا مفترسا، كما من الممكن أن يزن مئات الكيلوجرامات.

وتم رصد سمك الأرابيما ميتا على الشاطئ فى متنزه جايسى فى كيب كورال، وفقا لما جاء فى صحيفة "نيويورك بوست".

​أكدت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية ظهور الأرابيما، لكنها أصرت على أنها صدفة نادرة، وقالت: "لا يوجد دليل على أن الأرابيما قد تكاثر فى البرية فى فلوريدا، لذلك نحن مطمئنون".