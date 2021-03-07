منها التراجع عن التغريدة.. تويتر تسعى لطرح ميزات جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأكدت المنصة أنها تعمل على خيار يسمح للمستخدمين باستعادة التغريدات التى تم حذفها قبل نشرها.
وستتيح الميزة الجديدة منع ظهور التغريدة على الجدول الزمنى للمستخدم.
ومن المتوقع أن تطرح منصة تويتر Twitter عددا من الميزات الجديدة خلال 2021، حيث تسعى للحصول على مصادر جديدة للإيرادات بدلا من الإعلانات فقط.
ويرتاد شبكة التغريدات يوميا ما معدله نحو 192 مليون مستخدم "يمكن تحقيق دخل" منهم، وتسعى "تويتر" إلى زيادتهم إلى 315 مليونا بحلول عام 2023.
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