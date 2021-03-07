أردنى يكافئ موظفيه بالذهب والمجوهرات

جدة - نرمين السيد - وظهر رجل الأعمال الأردنى أحمد أبو سنينة فى فيديو وهو يكافئ موظفيه بعد إنجازهم فى العمل بطريقة جديدة تحفزهم لإنتاج المزيد. وقرر منحهم الذهب والمجوهرات حتى يكون كنوع من الحوافز لخروج المزيد من المهارات لكل فريق العمل ليجعل كل فرد منهم يشعر بنجاح الشركة ونجاحه شخصيا. وأوضح حيرته فى تلك المرة عن كيفية تحفيز الموظفين بعدما وزع عليهم هواتف "آيفون" فى العام الماضى كحوافز، ووجد أن الذهب والمجوهرات هو أفضل اختيار.

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