تليجرام يسمح لمستخدميه حذف الرسائل من طرفى المحادثة

جدة - نرمين السيد - وأعطى تليجرام لمستخدميه إمكانية حذف الرسائل من طرفى المحادثة، حيث يتم حذف الرسالة أو المحادثة بالكامل من جهاز المرسل ومن جهاز المرسل إليه.

وبمجرد تحديد رسالة معينة يرغب المرسل حذفها تختفى تماما من هاتف المرسل والمستقبل.

ولأن تطبيق تليجرام يركز على الخصوصية لذلك لا يتطلب موافقة المستخدم الآخر على الرسائل المحذوفة، حتى لا تقتصر ميزة الحذف فقط على طرف واحد، إذ يمكن للطرفين فى أى وقت استخدام الميزة لحذف الرسائل أو الدردشة بالكامل.