دراسة جديدة تكشف عن عشرات الثدييات المهددة بالإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحلل باحثون صينيون خلايا حيوانية فى المختبر لتحديد أيها يحتوى على مستقبلات ACE2 التى تسهل العدوى، بحسب ما نشره روسيا اليوم

ومن المعروف أن مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، أوACE2، لها شكل يتطابق مع الشكل الخارجى لفيروس كورونا، ما يوفر له مدخلا فعالا إلى مجرى الدم.

وكشفت نتائج الفريق أن 44 نوعا من الثدييات بخلاف البشر، بما فى ذلك الحيوانات الأليفة والماشية والحيوانات الموجودة فى حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية، لديها مستقبل ACE2.

ومن بين هذه المجموعة، نجد الغوريلا، وحيتان العنبر، ووحيد القرن، والخيول، والقطط، والماعز، والهامستر، والماشية، والباندا العملاقة، والفهود، وجميعها قد تصاب بفيروس كورونا وفقا للباحثين، وتشير الدراسة إلى أن فيروس كورونا قد يكون منتشرا على نطاق أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقا.

ويقول الباحثون: "وجدنا أن SARS-CoV-2 لديه القدرة على إصابة مجموعة واسعة من مضيفات الثدييات، بما فى ذلك الحيوانات الأليفة والحيوانات الأليفة والماشية والحيوانات التى توجد عادة فى حدائق الحيوان والأحياء المائية".

وقد تكون هذه الأنواع معرضة لخطر انتقال فيروس SARS-CoV-2 من إنسان إلى حيوان أو من حيوان إلى حيوان.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية حظر التجارة غير المشروعة فى الحياة البرية واستهلاكها، وفرض أهمية مراقبة الحيوانات على اتصال وثيق بالبشر كمستودعات حيوانية محتملة لمنع تفشى الأمراض فى المستقبل.

ويُعتقد على نطاق واسع أن خفافيش حدوة الحصان هى المستودع الطبيعى للأمراض حيوانية المنشأ لـ SARS-CoV-2.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن النطاق المضيف لـ SARS-CoV-2 و"المضيفات الوسيطة التى تسهل انتقاله إلى البشر ما تزال غير معروفة".

وفى المجموع، خمسة حيوانات لم يُشاهد أن لديها مستقبلات ACE2، وهى قرود القشة، الكوالا، الفئران، السعدان السنجابى، والكبوشى ذو الخصل، والرئيسيات بنية الشعر من أمريكا الجنوبية.

وحذر الباحثون من أن النتائج التى توصلوا إليها تستند إلى الخلايا النامية فى المختبر، وليس تجارب العالم الحقيقى.

ولكن نتائجهم المنشورة فى PNAS تتفق مع النتائج الحديثة التى تفيد بأن القوارض والقطط والكلاب وبعض القرود معرضة للإصابة.

ووجد باحثون من كلية لندن الجامعية UCL بالفعل أن الحيوانات فى حدائق الحيوان والمزرعة يمكن أيضا أن تصاب بفيروس كورونا.

وتم تحديد ما مجموعه 28 نوعا على أنها معرضة للإصابة بـ SARS-CoV-2، بما فى ذلك السنجاب والبقر والأغنام والحمير والفرس والدب القطبى والباندا والياك البري، كجزء من دراستهم.

وفى الشهر الماضى، حذر باحثون بريطانيون من أن حيوانات الحدائق الشائعة فى المملكة المتحدة مثل القنافذ والأرانب وحتى القطط الأليفة لديها القدرة على إيواء سلالات جديدة من فيروس كورونا.

واستخدم فريق جامعة ليفربول التعلم الآلى للتنبؤ بالارتباطات بين 411 سلالة من فيروس كورونا و876 نوعا من الثدييات المضيفة المحتملة.

ودمج نموذج التعلم الآلى الخاص بهم الخصائص المستخرجة من الجينوم، مثل بنية البروتين، بالإضافة إلى السمات البيئية وغيرها.

ويمكن أن تظهر فيروسات كورونا الجديدة عندما تصيب سلالتان مختلفتان حيوانا، ما يتسبب فى إعادة اتحاد المادة الوراثية الفيروسية.