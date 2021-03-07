طالبة تحصل على منح دراسية تتجاوز قيمتها مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقالت أوينز، فى تصريح نقلته "cnn" إنها كانت مصدومة للغاية، مضيفة: "لم أعرف ما يجب على أن أقوم به".
ومع قدوم رسائل القبول أردكت عائلتها أنها حصلت على منح تتجاوز قيمتها مليون دولار، وقبلت الطالبة فى 18 مدرسة من بينهما جامعتى temple و la salle.
وستتخرج طالبة الثانوية فى يونيو المقبل، معربة عن أملها فى دراسة علم النفس.
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