نشرة صباحك ومطرحك المرورية..زحام بكوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما ماعدا محافظة الإسكندرية التى تنحصر فيها الكثافات المرورية بمحور الكورنيش من ميامى حتى سيدى بشر.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة والمنيب وأعلى البساتين ودار السلام المتجه إلى الأوتوستراد.

ولفت صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة حذر صابر، من سلوك كوبرى الحدائق، مشيرا إلى الازدحام عند منطقة ماسبيرو ويفضل سلوك كورنيش النيل.

وقال إن محور 26 يوليو تنحصر فيه الكثافات للقادمين من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وأضاف أن كوبرى أكتوبر ترتفع فيه الأحجام المرورية، ونصح باستخدام نفق الأزهر أو كوبرى الجلاء أو الساحل أو أكتوبر، فتعمل بشكل جيد ومرضى.