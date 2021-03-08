اللون الأحمر يتصدر صيحات الموضة فى مناسبات الربيع 2021

جدة - نرمين السيد - وتأتى تلك المناسبة للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن فى أداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. وترغب المرأة مع اقتراب كل فصل بالسنة متابعة أبرز صيحات الموضة التى تتصدر الموسم، لمسايرة الموضة والحفاظ على أناقتها وإطلالاتها المبهجة. ومع اقتراب فصل الربيع يحتل اللون الأحمر مرتبة مهمة فى فساتين السهرة خلال ذلك الموسم بالعام الجارى. ومن الممكن خلال سهرات الربيع 2021 ارتداء الملابس الحمراء ذات الأكمامة المنفوخة، والتى تصدرت فى مختلف المواسم وتنجح فى لفت الأنظار حول مرتديتها. وهناك أيضا فساتين السهرة المتوسطة الطول والمصممة على شكل معانق للقوام ومتسع عند الركبة ويتخذ شكل تموجات ترجع إلى الخمسينات. وتعشق بعض الفتيات الفساتين الفضفاضة ذات الأكمام الطويلة والتى بدون تطريز لاختيار شكل وطريقة تزيينها مع الإكسسوارات المختلفة.

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