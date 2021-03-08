جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وجاء احتفال جوجل بعرض شرائح تفاعلية تعبر عن جهود المرأة وإسهاماتها فى كل مجالات المعرفة من علوم ورياضة وسياسة.
واليوم العالمى للمرأة هو احتفال عالمى يحدث فى اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
وفى بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.
الاحتفال باليوم العالمى للمرأة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945.
ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطى العالمى يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمى بيوم المرأة العالمى رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمى للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التى حدثت فى الولايات المتحدة.
وفى بعض الأماكن يتم التغاضى عن السمة السياسية التى تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب، ولكن فى أماكن أخرى غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالميا فى اليوم العالمى للمرأة.
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