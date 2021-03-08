صباحك ومطرحك فى الوطن.. هاشتاج يحتل صدارة تويتر قبل إذاعة الحلقة

جدة - نرمين السيد - وشارك الإعلامى أحمد يونس متابعيه عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول، وقال: "صباحك ومطرحك فى الوطن التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكوا فل يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "صباحك ومطرحك أفضل وقت"، "رقم واحد على الإطلاق"، "ملك الراديو"، "يونس أفضل اختيار لك فى الصباح"، "أفضل مذيع راديو فى محطات الراديو المصرية والعالمية".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.