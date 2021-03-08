علماء يبتكرون طائرة فى حجم الذبابة تتحمل الصدمات

جدة - نرمين السيد - وتأتى الطائرة الصغيرة بكفاءة عالية فى الطيران كما تتمكن من القيام بمناورات جوية. وأوضح الباحث كيفين تشن، عضو قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر ومختبر أبحاث الإلكترونيات فى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، أن الطائرة الجديدة تعمل بمحرك مرن يتيح الطيران لفترات طويلة. ويسعى الباحثون فى توظيف تلك الروبوتات الطائرة لمساعدة البشر فى مختلف الأعمال منها تلقيح النباتات وأعمال المراقبة وفقا لموقع "news.mit". وتعمل الطائرة الجديدة بمحرك مرن مصنوع من أسطوانات مطاطية مغلقة بأنابيب متناهية الصغر مصنوعة من الكربون، وعندما تتدفق الطاقة عبر الأنابيب الصغيرة، فإنها تولد كهرباء تكفى لتشغيل أجنحة الطائرة ودفعها للتحليق. وأوضح تشن أن أجنحة الطائرة تتمكن من الرفرفة حوالى 500 مرة فى الثانية الواحدة، مما يكسبها مرونة تتشابه مع الحشرات فى الطيران، وتتمكن من أداء مناورات جوية مثل القيام بدورة رأسية كاملة فى الهواء، مشيراً إلى أن الطائرة يمكنها أيضا تحمل الصدمات أثناء الطيران، بمعنى أنها يمكنها أن ترتطم بجسم ما ثم تعاود التحليق من جديد.

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