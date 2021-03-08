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صور.. أناقة وجمال الأيرلندية روزانا دافيسون

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إيرينى بهجت 2021-03-08 10:25 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتألقت روزانا بإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة بين عارضات أزياء أيرلندا.

وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وشاركت فى أغسطس 2003 بمسابقة ملكة جمال أيرلندا وبعد تأهلها للنهائيات فازت بلقب ملكة جمال أيرلندا، وفى ديسمبر 2003 اشتركت بمسابقة ملكة جمال العالم وفازت وأصبحت أول أيرلندية تفوز باللقب.

ولم تكتف بمشاركتها فى مجال عارضات الأزياء فقط بل انضمت إلى عالم التمثيل والغناء، فهى ابنة الموسيقى الأيرلندى الشهير كريس دو بيرج.

روزانا دافيسون
روزانا دافيسون

وتحرص روزانا على مشاركة متابعيها عبر إنستجرام أبرز إطلالاتها، وتنال إعجابهم لما تتميز به من أناقة ملابسها وجمال ملامحها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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