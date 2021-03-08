وان بلس تطرح هواتف جديدة بكاميرا فائقة الدقة

جدة - نرمين السيد - وتأتى هواتف "وان بلس 9" لأول مرة وهى مزودة بكاميرات "هاسلبليد توند"، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت". وتعد كاميرا "هاسيل بليد" السويدية الأعرق فى العالم، والتى يبلغ عمرها 180 عاما. وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة وان بلس، بيتى لو، أن كاميرا "هاسيل بليد" ستضيف المزيد من الجمال والثراء لتقنيات التصوير الفوتوجرافى التقليدى وسيكون ذلك قفزة فى عالم التكنولوجيا وتقديم كاميرا متميزة ورائدة. وستمكن تلك الكاميرات من إمكانية تقديم تسجيل مقاطع فيديو عبر هواتف "وان بلس 9" بتقنية فائقة الدقة والجودة.

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