فى اليوم العالمى للمرأة.. صور أجمل 5 نساء فى العالم 2021

جدة - نرمين السيد - وجاء الاحتفال بـ "اليوم العالمى للمرأة" على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945.

ومع بداية عام 2021 كشف موقع "Wonderslist" عن أجمل نساء العالم والتى من ضمنهم نجمات من جنسيات مختلفة.

ولم يهتم ذلك الموقع بجمال المظهر فقط لرصد تلك النساء ولكن بالشغف والاجتهاد والإقدام الذى يميز كل امرأة تسعى وراء تحقيق ذاتها وأحلامها.

ومن بين أكثر نساء العالم جمالا وإلهاما فى الوقت نفسه:

-هاندا أرتشيل:

تصدرت تلك الممثلة التركية قائمة أجمل نساء لعام 2021 فى العالم.

فهى تبلغ من العمر 27 عاما والتى حصلت على المركز الأول فى مسابقة ملكة جمال أذربيجام لعام 2021، واشتهرت بأدوارها المختلفة منها دور سيلين فى مسلسل بنات الشمس.

-ليزا سوبيرانو:

تصدر الممثلة الفلبينية الأمريكية قائمة أجمل 100 وجه فى العالم لعام 2017.

وبدأت مسيرتها من خلال مجموعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وحققت الشهرة بعد أن لعبت دور البطولة فى المسلسل التلفزيونى الكوميدى "إلى الأبد" مع انريكى جيل.

-سيلينا جوميز:

حصلت على المركز الثالث ضمن قائمة أجمل نساء العالم لعام 2021.

وفازت بالكثير من الجوائز والتى من ضمنها جائزة ALMA ، وجائزة الموسيقى الأمريكية وجائزة MTV وجائزة اختيار الجمهور وغيرها.

-آنا دى أمارس:

حازت الممثلة الكوبية آنا دى أرماس لقب رابع أجمل امرأة فى عام 2021، وتعمل حاليا فى هوليوود وتعتبر واحدة من أكثر النساء إثارة.

-ديبيكا بادوكون:

تعد من الفنانات الأعلى أجرا فى بوليوود، واحتلت المركز الخامس فى قائمة أجمل 10 نساء فى العالم.

وتعتبر هذه الممثلة أيقونة للأناقة فى الهند وتحتل المرتبة الأولى فى قوائم مختلفة لأجمل نساء الهند.