تطبيق SuperVPN يهدد خصوصية مستخدميه ويبيع بياناتهم عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وحذر موقع "فوربس" مستخدمى أندرويد من خطورة تطبيق "SuperVPN" لوجود ثغرة أمنية بداخله تتسبب فى تهديد بيانات خصوصية لأكثر من مليون مستخدم.
ومن الممكن سرقة بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالمستخدم، كما يتم بيع الصور والفيديوهات الخاصة به عبر الإنترنت بالإضافة إلى تسجيل بعض المحادثات الخاصة.
ويعمل التطبيق فى البداية على تقديم مزايا بحماية خصوصيتك، ولكنه يقوم بعكس ذلك تماما، وهى ليست المرة الأولى التى يتم فيها التحذير من ذلك التطبيق، حيث سبق اتهامه فى العام الماضى، بإخفاء برامج التجسس الخبيثة، كما أنه كان يثير العديد من العلامات الحمراء.
وشدد الخبير الإلكترونى زاك دوفمان، أن ذلك التطبيق هو برنامج تجسس ويجب حذفه.
تم تحميل هذا التطبيق أكثر من 100 مليون مرة، حيث يتم بيع البيانات الشخصية والأسماء وعناوين البريد الإلكترونى وتفاصيل الدفع وحتى بيانات الجهازعلى منتديات القرصنة والتى تم الحصول عليها من خلال ثلاث برامج تجسس SuperVPN و GeckoVPN و ChatVP.
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