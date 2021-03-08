نهاوند سرى: المرأة المصرية حصلت على حقوقها بفضل القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - هنأت الإعلامية نهاوند سرى، جميع السيدات على مستوى العالم، بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأه، الموافق 8 مارس من كل عام، متمنيه تحقيق المرأه المصرية لمزيد من التقدم والازدهار.





وطالبت نهاوند سرى بضرورة دعم المجتمع المصرى بأكملة للمرأه المصرية، خصوصًا فى ظل الدعم الكبير لها من جانب القيادة السياسية، مؤكدة أن المرأه المصرية حصلت على عدد كبير من حقوقها خلال الفترة الماضية، بدعم القيادة السياسية. ووجهت سرى الشكر لكل الداعمين لقضايا وحقوق المرأه بشكل عام، ولجميع الرجال الذين يبذلون الجهد لدعم ومساندة المرآه المصرية.

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